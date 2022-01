Il Mattino - Napoli: Mertens vuole il rinnovo, dichiarazione d'amore a club e tifosi

Ultimissime notizie di calciomercato sul Napoli e il rinnovo di contratto di Dries Mertens pronto a prolungare ancontro con gli azzurri per restare a vita. Perché il belga ha fatto un'altra dichirazione d'amore.

Le ultime notizie da Il Mattino sul futuro di Mertens con il Napoli tra rinnovo e addio. Perché il belga è in scadenza di contratto, ma continuano ad arrivare aggiornamenti. I suoi segnali e messaggi sono importanti:

Se non avesse fatto il calciatore, Dries Mertens sarebbe stato certamente un genio del marketing e della comunicazione. Perché il belga ha un'innata capacità di comunicare.

Da quando è arrivato a Napoli (oramai 9 stagioni fa) ha sempre scelto esultanze particolari, eccentriche, divertenti e costantemente ricche di significato. E anche giovedì sera, dopo il gol del vantaggio segnato allo Stadium contro la Juventus, è stato preciso e diretto: due passi, un piccolo scatto, uno sguardo alla maglia (rossa) del Napoli e un bacio allo stemma del club. Una foto destinata a finire anche tra i post di Instagram del belga. Nessuna parola, nessuna frase, nessun pensiero poetico: solo un cuore azzurro ad accompagnare lo scatto dell'esultanza. Niente dediche a Tommaso il magazziniere, all'autista Dolly, alla cagnolina Juliette, alla moglie Kat, né tanto meno al futuro erede maschio che verrà. Tutto molto più semplice: un bacio allo stemma della squadra che porta sul cuore e nel cuore. Sì, perché Napoli è oramai diventata la prima casa di Mertens, forse anche un pizzico in più di Lovanio la città dove è nato 34 anni fa. Ecco, il problema, però, è che il contratto che lo lega al club azzurro scade a giugno e al momento non si è ancora parlato di rinnovo.

In ogni occasione pubblica Mertens non si è mai sottratto alla domanda sul futuro, anzi. «Amo Napoli, resterei qui il più a lungo possibile», ha sempre detto. Senza se e senza ma: senza giri di parole. Perché Dries è così, va dritto al punto, anzi a segno. Proprio come fa in campo. Anche quest'anno si sta facendo trovare pronto nel momento del bisogno. Mentre Osimhen diventava il nuovo bomber azzurro, l'asso pigliatutto tra assist e applausi, Dries non ha mai smesso di lavorare: alla sua maniera, testa e campo. Poi, non appena Victor è finito ai box, è toccato a lui e il contributo è stato pazzesco: 7 gol tra campionato ed Europa. Tutto il resto - a partire dalle critiche - stanno a zero. E sulla base delle prestazioni è venuta fuori, anzi è tornata fuori, la voglia fortissima di dire al mondo «Io resto qui». Chiara la volontà del giocatore sul suo futuro. Ma da qui a fine stagione serviranno altri gol, altre prove d'amore, altre esultanze da genio della comunicazione.