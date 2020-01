Sky - Arsenal su Mertens! Primo sondaggio del club di Premier League sull'attaccante del Napoli

Calciomercato Napoli - Dries Mertens Arsenal. Ci sono aggiornamenti di mercato importanti che coinvolgono il Napoli di De Laurentiis. Il club azzurro rischia di perdere a giugno, a zero, l'attaccante belga Dries Mertens e lo spagnolo José Maria Callejon. Tanti club sui due calciatori, ma entrambi sembrano destinati a lasciare la Serie A per l'estero. Su Mertens c'è l'interesse dell'Arsenal di Arteta che punta al suo acquisto per giugno. Il rinnovo con il Napoli è ancora in fase di stallo e difficilmente arriverà la chiusura con il club azzurro salvo sorprese nelle prossime settimane.

Ecco quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport durante lo speciale sul calciomercato:

"Futuro incerto per Mertens. Continuano le voci attorno all'attaccante belga resta in scadenza di contratto con il Napoli. C'è stato un primo sondaggio di una big della Premier League: si tratta dell'Arsenal. I Gunners vorrebbero prendere Mertens per giugno".

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa dopo la vittoria con il Perugia in Coppa Italia. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Mertens? Arriva stasera, gli mancheranno 4-5 giorni visto che non tocca il pallone da 10 giorni. Parlerò con lui, spero di averlo settimana prossima".