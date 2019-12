Ultime notizie mercato Napoli - Il Napoli non ha mai smesso di pensare a Timothy Castagne. L'esterno dell'Atalanta, infatti, sta continuando a far molto bene, può giocare su entrambe le corsie (potendo, in tal modo, sopperire alle assenze sia di Ghoulam che di Malcuit) ed ha un ingaggio decisamente alla portata del club azzurro. Stando a quanto raccolto da "Si gonfia la rete", infatti, Gennaro Gattuso ha già espresso il suo gradimento per il calciatore, con l'entourage che considerebbe un salto in avanti per il ragazzo anche dal punto di vista economico un approdo all'ombra del Vesuvio. La strada, però, è tutt'altro che in discesa. A quanto pare, infatti, come trapela da fonti vicine all'entourage del laterale, l'Atalanta non cederà il calciatore a gennaio, ancor di più dopo la qualificazione agli ottavi di Champions League che ha dato al club orobico una forza economica ancora maggiore. Tutto fermo, invece, per quanto concerne il rinnovo, con il contratto del belga che è in scadenza nel 2021.

