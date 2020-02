Mercato Napoli, azzurri sul podio della Gazzetta: voto 7,5! A Gattuso affidata la rinascita con un costoso rafforzamento [GRAFICO]

In un gennaio senza precedenti tocca all’Inter la corona d’inverno (8) ed è in buona compagnia, visto che sul podio salgono due protagoniste a sorpresa: Fiorentina e Napoli, 7,5 ex aequo secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Mercato Napoli, azzurri sul podio della Gazzetta