Marca - Coutinho verso il Milan per sostituire Calhanoglu, c'è solo un ostacolo! Si allontana Zaccagni

Calciomercato Napoli - Il Milan è alla ricerca di un trequartista per sostituire Hakan Calhanoglu e pensa a Coutinho che è in uscita dal Barcellona. Ad oggi l'affare è possibile in prestito con diritto di riscatto, con Philippe Coutinho che però per finire al Milan dovrà poi ridursi l'ingaggio di 10 milioni, con il Milan che può arrivare a 6-7. E' questo dell'ingaggio l'unico ostacolo per la firma. Intanto, si allontana sempre di più Mattia Zaccagni che in queste ultime settimane era conteso tra Milan e Napoli.