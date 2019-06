Manolas-Napoli, l'analisi di Gazzetta: "O è una strategia concordata con il giocatore per mettere pressione sulla Roma o c’è qualcosa che non torna nelle parole di De Laurentiis"

O è una strategia concordata con il giocatore per mettere pressione sulla Roma o c’è qualcosa che non torna. Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, le parole di De Laurentiis su Kostas Manolas non sono state carine:

"Andare dove ti danno del «vecchio» e pensano che tu abbia problemi caratteriali, non è neanche il modo migliore per iniziare una nuova avventura. Ma quali sono questi problemi del difensore greco a cui si riferisce il presidente del Napoli? Forse il fatto che Kostas negli spogliatoi è uno puntiglioso, che borbotta spesso e volentieri. E che in campo a volte mostra una tolleranza al dolore bassa. Si contorce come se stesse malissimo, per poi rialzarsi come se nulla fosse"