Lobotka-Napoli, pronta la prima offerta ufficiale! Sky: 5mln di differenza col Celta, definito il contratto proposto al giocatore

Ultime calcio mercato Napoli - Si muove il calciomercato in casa Napoli: il club si muove anche per Lobotka, centrocampista slovacco del Celta Vigo, già seguito in passato. Lo riporta il sito del giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio.

Lobotka-Napoli, pronta la prima offerta ufficiale