Llorente resta in Campania? Cronache di Napoli: piace al Benevento che sarà promosso, troverebbe un ex azzurro

Calciomercato Napoli - Il futuro di Fernando Llorente potrebbe essere ancora in Serie A e ancora in Campania, come racconta Cronache di Napoli:

"L'attaccante spagnolo, in uscita dal Napoli, piace infatti al Benevento che sarà promosso. A Benevento, Llorente troverebbe anche l' ex azzurro Christian Maggio. "Due anni fa ha disputato la finale di Champions League, parlano da soli la carriera che ha fatto e il giocatore che è. Per noi rappresenterebbe il top ha ammesso a Radio Kiss Kiss Napoli il ds sannita Pasquale Foggia - Lo monitoriamo, insieme ad altri giocatori. Se mi chiedete se mi piace, è ovvio che la risposta sia 'sì'"