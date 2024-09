La frase che ha segnato la rottura definitiva tra Osimhen e il Napoli | ESCLUSIVA

Tensione alle stelle nelle ultimissime ore di mercato sull’asse Victor Osimhen, Chelsea e Al Ahli: un triangolo alla fine non più sbloccatosi e che ha rovinato quasi tutte le parti in gioco.

La SSC Napoli che avrebbe dovuto pagare 1 milione al mese per un giocatore finito fuori rosa, Antonio Conte che avrebbe dobuto gestire tutta questa situazione incandescente per sei mesi e soprattutto calciatore e procuratore che hanno in ogni caso gettato una macchia non indifferente sulle proprie carriere.

Fortunatamente per tutte queste parti in gioco in queste ore si è sbloccata la clamorosa cessione in Turchia che permette di salvarsi con un'uscita di emergenza e attutire un colpo comunque terribile.

Per il resto beffato il Chelsea giunto fin qui ma rimasto senza attaccante e Al Ahli l'unica parzialmente a sorridere prima di oggi - ma solo a metà in quanto non si tratta di Osimhen - che ha dirottato all'ultimo su Toney assicurandosi in ogni caso un attaccante e sfilandosi dalla situazione proprio in extremis.

Calciomercato Napoli, la frase che ha segnato la rottura con Osimhen

Ma cosa ha fatto saltare i nervi alla controparte e di conseguenza anche l'intera trattativa? Una richiesta di Aurelio De Laurentiis quando ormai c'era un accordo di massima tra le parti. Il patron del club partenopeo ha infatti alzato la posta chiedendo 5 milioni di euro in più, ovvero passando dai 75 virtualmente definiti a un totale di 80 conclusivi.

Gesto però non apprezzato dagli intermediari medio-orientali che hanno fatto saltare il banco e innescando a quel punto un confronto furioso in casa Napoli tra dirigenza e giocatore ed entourage.

Secondo quanto appreso in esclusiva da CalcioNapoli24, ci sarebbe stata una frase in particolare pronunciata dai dirigenti che ha irrimediabilmente irritato il pallone d'oro africano tanto da segnare l'attuale rottura definitiva tra le parti. Ovvero "mettili tu questi 5 milioni se vuoi andare lì"; provocazione in risposta alla resistenza dell'Al Ahli e al calciatore che pressava per essere liberato.

Da lì è scoppiato il finimondo. Ma per davvero. Superando anche quasi i limiti. E ora, davvero a gran sorpresa, è scattato il "salvi tutti". Starsi lontani aiuterà a metterci una pietra sopra. Almeno fino a gennaio o giugno.

