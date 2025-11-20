Insigne-Lazio, Sky annuncia: accordo raggiunto! Quanto guadagnerà l'ex Napoli

Calciomercato Serie A - Lorenzo Insigne sta per tornare a giocare in Serie A dopo l'esperienza in MLS al Toronto.

L'ex capitano del Napoli - stando a quanto riferisce Sky - è praticamente ad un passo dall'accettare la proposta della Lazio allenata da Maurizio Sarri che lo vuole subito in squadra alla riapertura del mercato che aprirà i battenti il prossimo 2 gennaio.

Insigne alla Lazio: le cifre dell'accordo

Stansdo a quanto riferisce la redazione di Sky Sport, Insigne ha già raggiunto l'accordo economico con la Lazio.

L'ex capitano del Napoli ha detto sì per una cifra di poco inferiore ai 2 milioni di euro netti. A spingere per la chiusura di questa trattativa è stato Sarri che ha allenato Lorenzo durante l'esperienza napoletana.