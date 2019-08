Il Roma - Addio Verdi, Torino in standby: De Laurentiis ricorda a Cairo l'affare Maksimovic, Napoli fermo sulle sue posizioni

Calciomercato Napoli - In pole per l'addio al Napoli c'è Simone Verdi. L'accordo col Torino è vicino ma non è stato ancora raggiunto. Lo afferma l'edizione odierna de Il Roma:

"L'entourage del calciatore ha parlato con la società granata, c'è intesa su stipendio, sarà da big per i prossimi cinque anni, ora manca l'ok di De Laurentiis che ricorda a Cairo l'affare Maksimovic. In quell'occasione il Torino non fece sconti ed è per questo che il Napoli resta fermo sulle sue posizioni, vuole almeno 23 milioni e sfrutta l'interesse della Sampdoria per scatenare un'asta. Di Francesco apprezza le qualità di Verdi che considera interprete ideale per il suo tridente offensivo, un giocatore in grado di ricoprire più ruoli con la sua qualità"