Il Napoli ci prova per Samardzic! CorSport: più di un approccio con l'Udinese, la strategia

Come prosegue il mercato del Napoli? Il presidente Aurelio De Laurentiis ed il direttore sportivo Cristiano Giuntoli correranno già verso l’estate, come racconta il Corriere dello Sport.

“Un tentativo verrà fatto per Lazar Samardzic, 20 anni, stellina dell’Udinese, bottega cara dalla quale, però, il Napoli spesso attinge, forte di rapporti consolidati nel tempo. Come per Cheddira, la volontà è avvicinarsi subito al giocatore, un modo per anticipare la concorrenza. Dialoghi aperti con l’Udinese con cui c’è già stato più di un approccio”