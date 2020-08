Il Benevento punta Bonaventura, ma spunta anche l'Hellas: la posizione del giocatore

Calciomercato - Il Benevento punta Giacomo Bonaventura, ma non è l'unica squadra in corsa per il centrocampista svincolato. Ecco quanto riportano i colleghi di Tuttomercatoweb:

Offerta dell'Hellas Verona per Giacomo Bonaventura, centrocampista classe '89 attualmente svincolato dopo la scadenza del contratto col Milan. Il club scaligero ha messo sul piatto un contratto biennale, proprio come il Benevento che continua ad avere nell' ex rossonero la sua priorità per la linea mediana. Più defilato il Torino, mentre l'Atalanta dopo diversi sondaggi esplorativi s'è ritirata dalla corsa. Bonaventura s'è preso qualche giorno di tempo per decidere: Hellas e Benevento le squadre in prima fila.