Icardi-Napoli, maxi rilancio! CorSport: telefonata ADL-Wanda, c'è l'intesa di massima: 8 mln all'anno, trovata grande disponiblità

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi su Mauro Icardi. Il Corriere dello Sport oggi in edicola scrive:

"Il bomber argentino spera ancora nella chiamata bianconera ma intanto Wanda si accorda con le rivali Telefonata con DeLa Napoli e Roma follie per Icardi Gli azzurri mettono sul piatto 8 milioni a stagione, Pallotta arriva a 9. La Juve, alle prese con le cessioni, prende tempo. E lui non vuole sbagliare"

Questo desiderio di tornare a essere protagonista lo conoscono bene i dirigenti di Roma e Napoli, che da quando l’Inter ha messo le mani su Lukaku, hanno intensificato i contatti e le chiamate soprattutto verso il cellulare di Wanda. L’ultimo è stato Aurelio De Laurentiis che, dopo i contatti avuto dal suo ds Giuntoli, ha contattato la bella argentina. Il Napoli vuole fare in fretta a blindare l’accordo con il bomber e il lavoro da fare, soprattutto sui diritti d’immagine, è molto. Sulla cifra totale invece siamo a buon punto. Il presidente si è mosso trovando grande disponibilità a trattare anche perché sotto il Vesuvio Mauro giocherebbe quella Champions che la Roma non ha. Fonseca gli offrirebbe però il ruolo di titolare in una squadra ambiziosa. Basterà?

Fonti vicino all’attaccante parlano di proposte già ricevute nettamente più importanti rispetto a quelle ottenute durante la trattativa per il rinnovo con l’Inter: compresi i bonus la Roma sarebbe arrivata a proporre quasi 9 milioni, il Napoli 8.