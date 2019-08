Inter, Icardi si allena con il resto dei compagni: l'argentino sereno e sorridente [FOTO]

Ultimissime calcio Napoli - Quello di Mauro Icardi è senza ombra dei dubbi u no dei nomi che maggiormente stanno accendendo in questi giorni le fantasie dei tifosi del Napoli e non solo, dal momento che piace e non poco anche alla Roma ed alla Juventus. L'argentino, però, dopo un periodo trascorso ai margini dell'Inter e lontano dal resto della squadra, è tornato ad allenarsi con i compagni.

Icardi Inter Napoli

Anche oggi, come evidenziato dalle foto pubblicate dal club nerazzurro sul proprio profilo ufficiale, il bomber argentino si è allenato con i compagni ed è apparso anche molto sorridente e sereno, al di là, dunque, di quelle che sono le tante voci di mercato e le dichiarazioni dei dirigenti intervisti che hanno più volte ribadito la loro intenzione di non puntare su di lui per la prossima stagione e di cederlo al club che sarà in grado di soddisfare le loro pretese di natura economica. Insomma, sarà un'estate molto calda per lui.