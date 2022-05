De Laurentiis annuncia un acquisto ma mette tutti 'in vendita': la strategia del Napoli

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha dato l’annuncio di un altro acquisto per la prossima stagione in sede di calciomercato, come racconta Tuttosport.

De Laurentiis annuncia un acquisto ma mette tutti 'in vendita'

È Frank Anguissa, riscattato dal Fulham per la cifra concordata di 15 milioni, mentre non è ancora chiaro il destino di Mertens:

“Un elemento di chiarezza esiste nelle strategie di mercato del Napoli, sono cedibili tutti a fronte di un prezzo adeguato, per cui se non arrivassero proposte concrete per i big, gli stessi resteranno a Napoli per la soddisfazione di Spalletti che si sente ottimista come De Laurentiis”

