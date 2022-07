Dalla Turchia - Non solo Kim: il Napoli ha chiesto anche il portiere Bayindir al Fenerbahce, la risposta

Calciomercato Napoli - Secondo quanto riportato dal portale turco A Spor il Napoli non ha chiesto soltanto Kim al Fenerbahce, ma anche il portiere Altay Bayindir, classe '98, quattro presenze con la Turchia (ha sfidato l'Italia a marzo in amichevole), che è in scadenza di contratto 2023. Il club turco però non lo cede e si è già opposto, anche perché Bayindir è il titolare e sta per rinnovare fino al 2027 con l'annuncio ufficiale atteso a breve. Il numero uno era stato accostato anche all'Inter in passato e piaceva a diversi club inglesi. Guadagnerà circa 2 milioni a stagione con clausola da 25 milioni di euro inserita nel nuovo contratto.