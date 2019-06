L'edizione di Tuttosport fa alcuni passaggi di possibili trattative del Napoli in uscita. Dal quotidiano si legge:

Alla Roma, infatti, interessa Hysaj su cui però è forte anche l’Atletico Madrid.

Con il Parma è stato rinnovato per un anno il prestito di Grassi e si aspetta la definizione del portiere Sepe.

L’esterno Verdi interessa a Samp e Torino.

E il ds Giuntoli, per chiudere il cerchio, lavora anche con la Serie C: al Bari verrà girato Alfredo Bifulco, esterno offensivo ex Pro Vercelli.