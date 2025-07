"Lobo, stai in mezzo! Tum-tum e vai", Conte prova la tattica: le frasi a De Bruyne-Lobotka | VIDEO

Ritiro Dimaro Napoli 2025 / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Vi stiamo raccontanto in diretta video il sesto allenamento del Napoli di Antonio Conte in ritiro in Val di Sole. Si tratta dell'allenamento mattutino del Giorno 4 di ritiro a Dimaro della SSC Napoli.

E nella seduta di stamattina, Conte ha lavorato tanto sui movimenti offensivi e le posizioni in campo, dando indicazioni a Lobotka-De Bruyne, chiaramente udibili dalle immagini: "Lobo, stai in mezzo!", e ancora indicando i tre passaggi al massimo per andare sugli attaccanti: "Tum-tum e vai!". E nelle immagini dell'allenamento di stamattina, potete ammirare anche il gol di Politano e la parata di Ferrante sul destro di De Bruyne ravvicinato. Ecco il video!