Invasione azzurra a Dimaro, ecco quanti tifosi c'erano ieri per vedere l'allenamento

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alle ultime voci di mercato SSC Napoli:



"Cinquemila tifosi in festa hanno invaso per il fine settimana il ritiro di Dimaro, nonostante il violento acquazzone che si è abbattuto sull’allenamento pomeridiano di ieri. I cancelli dello stadio di Carciato sono stati addirittura aperti in anticipo per motivi di ordine pubblico, per evitare i pericoli della ressa. In campo per la prima volta anche Sam Beukema, quinto rinforzo dello scoppiettante mercato estivo del Napoli,che sta facendo crescere a dismisura l’entusiasmo dei sostenitori azzurri".