Caso Di Lorenzo: Conte ha fatto una richiesta precisa a De Laurentiis, la situazione

Calciomercato SSC Napoli - Nove giorni fa in conferenza stampa il capitano del Napoli Giovanni DiLorenzo aveva espresso concetti rassicuranti sul suo stato di forma.

Come scrive la Gazzetta dello Sport, il colloquio che Giuffredi ha avuto con il d.s. Manna e il tecnico Conte gli ha fatto capire che il Napoli non ha nessuna intenzione di venderlo.

"Per l'allenatore non c’è altra soluzione alla permanenza di Di Lorenzo a Napoli. Quando ha firmato, ha chiesto che il capitano e Kvaratskhelia restassero e a riguardo non mollerà un centimetro.

Anche il giocatore non accenna a cambiare idea e, dopo i colloqui avuti in Germania con il suo procuratore, ha ribadito che non intende più restare nel club di De Laurentiis, al quale è legato fino al 2028 (con opzione fino al 2029) da un contratto da tre milioni netti a stagione"