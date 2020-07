Callejon sabato dice addio, CorSport: Gattuso e Giuntoli ossessionati dal suo erede, ricerca limitata a due nomi

Calciomercato Napoli - Il calciomercato è altrove, è nei database del Napoli dove sono «nascoste» le relazioni di settimane e settimane di appostamenti. Ne parla il Corriere dello Sport:

"C’è una fascia, la corsia di destra, ricca del «ricordo» di Josè Maria Callejon, che sabato si congederà dal San Paolo, e di incursioni irripetibili. Il «nuovo» Callejon è l’ossessione di Gattuso e anche di Giuntoli e la ricerca, per niente semplice, perché il clone dello spagnolo ancora non è stato individuato, ormai pare limitata a due nomi: Cengiz Under e Jeremie Boga"