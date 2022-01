Calciomercato Serie A 2022, acquisti e cessioni delle ultime ore: Juve e Lazio scatenate

Calciomercato Serie A gennaio 2022. Ultimissime notizie di Calciomercato Serie A con la diretta delle trattative in Serie A delle ultime ore di mercato. Scatenati i grandi club come Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Inter, Atalanta, Roma e Fiorentina che hanno fatto diversi movimenti per quanto riguarda il calciomercato Serie A 2022. Ci sono novità in arrivo riguardo gli ultimi istanti della sessione invernale.

Calciomercato Serie A live. La chiusura del calciomercato invernale di gennaio è prevista per il 31 gennaio alle ore 20:00. Sarà diverso per i vari campionati europei, che chiuderanno tutti lunedì 31 la sessione di mercato. Ma, ad esempio, in Premier League ci sarà tempo fino alle 23:00 (00:00 italiane) per comprare giocatori anche dalla Serie A.

Acquisti e cessioni Serie A con il calciomercato di gennaio 2022 live. Tutte le notizie di calciomercato Sky, Sportitalia, SportMediaset e di tutte le altre fonti principali in tema di mercato per svelare quali saranno i movimenti last minute. Seguiamo insieme la diretta delle ulime ore di trattative di calciomercato con acquisti e cessioni.

Calciomercato Atalanta : Boga



: Boga Calciomercato Bologna : Aebischer



: Aebischer Calciomercato Cagliari : Lovato, Goldaniga, Baselli



: Lovato, Goldaniga, Baselli Calciomercato Empoli : Benassi, Verre, Kaczmarski



: Benassi, Verre, Kaczmarski Calciomercato Fiorentina : Ikone, Piatek, Arthur Cabral



: Ikone, Piatek, Arthur Cabral Calciomercato Genoa : Hefti, Ostigard, Yeboah, Calafiori, Piccoli, Amiri, Frendrup



: Hefti, Ostigard, Yeboah, Calafiori, Piccoli, Amiri, Frendrup Calciomercato Inter : Gosens, Caicedo



: Gosens, Caicedo Calciomercato Juventus : Vlahovic



: Vlahovic Calciomercato Lazio :



: Calciomercato Milan : Lazetic



: Lazetic Calciomercato Napoli : Tuanzebe



: Tuanzebe Calciomercato Roma : Maitland-Niles, Sergio Oliveira



: Maitland-Niles, Sergio Oliveira Calciomercato Salernitana : Sepe, Mazzocchi, Verdi, Fazio, Ederson,



: Sepe, Mazzocchi, Verdi, Fazio, Ederson, Calciomercato Sampdoria : Rincon, Conti, Magnani, Sensi, Sabiri



: Rincon, Conti, Magnani, Sensi, Sabiri Calciomercato Sassuolo : Ciervo, Ceide



: Ciervo, Ceide Calciomercato Spezia : Bloccato dalla Fifa



: Bloccato dalla Fifa Calciomercato Torino : Fares, Pellegri, Ricci



: Fares, Pellegri, Ricci Calciomercato Udinese : Benkovic, Marì



: Benkovic, Marì Calciomercato Venezia : Cuisance, Nani, Ullmann



: Cuisance, Nani, Ullmann Calciomercato Verona: Dpaoli, Restos, Praszelik