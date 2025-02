Calciomercato Napoli, ultimo giorno di trattative: Okafor ha detto sì al Napoli, ma si attende Saint-Maximin! Fumata nera per Comuzzo | DIRETTA

Calciomercato SSC Napoli - Ultimo giorno di mercato invernale, per la Serie A e per i partenopei. A mezzanotte di oggi, lunedì 3 febbraio 2025, si chiuderà la sessione di riparazione del calciomercato della stagione 2024-2025. Per il Napoli saranno ore decisive in quanto c'è la necessità di sostituire Khvicha Kvaratskhelia andato al PSG.

Al momento la trattativa che resta in piedi è quella per Allan Saint-Maximin, esterno offensivo dell'Al Ahli in prestito al Fenerbahce. Ed è proprio questa sua situazione contrattuale ingarbugliata tra i due club che rischia seriamente di far saltare l'operazione.

Calciomercato Napoli: diretta ultimo giorno

13:41 - Sky - Comuzzo-Napoli discorso tramontato a meno di colpi di scena, non ci sono segnali

13:31 - Relevo - Okafor ha detto sì al Napoli! Prestito con diritto di riscatto, ancora bloccato Saint-Maximin

13:20 - Dalla Turchia: Saint-Maximin al Napoli, pratiche in fase di completamento nel triangolo con Fenerbahce e Al-Ahli

13:10 - Cm.com - Accordo trovato per Okafor! Il Napoli ha bloccato il nazionale svizzero

12:48 - Okafor-Napoli, Gazzetta - Il Milan apre al prestito

12:30 - Venezia, visite mediche per Ionut Radu. A breve in sede per le firme insieme a Fila

12:15 - PSV in pressing sulla Lazio per Tchaouna. Già pronto un contratto di 4 anni per l'attaccante

12:00 - Sky - Il Napoli tratta con gli agenti di Okafor, si chiude solo in un caso (clicca qui per leggere)

11:30 - Rai - Comuzzo-Napoli, fumata nera: nessuna comunicazione all'agente dai due club, i dettagli qui

11:23 - Rai - Il Napoli blocca Okafor, telefonata al Milan in queste ore! Ecco come potrebbe arrivare (clicca qui per leggere)

11:00 - Relevo - Il Napoli sonda Okafor come soluzione last minute: i dettagli qui

10:50 - Dalla Turchia: "Saint-Maximin al Napoli si sta per sbloccare" (clicca qui per leggere)

10:22 - Schira: "Interesse del Galatasaray per Ismajli" (clicca qui per leggere)

10:15 - Finita già l'avventura a Como: Belotti riparte dal Benfica per tornare ad alzare la cresta

10:00 - Milan, si punta a trovare una soluzione per Okafor. Contatti per Joao Felix, ma operazione difficile

9:45 - Lecce, dal Como arriva Sala: ora le visite mediche, poi la firma sul contratto

9:30 - UFFICIALE - Parma, preso il classe 2006 Jesse Bal: l'attaccante arrivo dallo Sparta Rotterdam

9:10 - Saint-Maximin si allena da solo in attesa di sapere se firmerà col Napoli (clicca qui per vedere)

8:55 - Sorpresa Biraghi, ecco dove può finire l'ultimo giorno di mercato (clicca qui per leggere)

8:45 - Accostato al Napoli, Nelsson sbarca in Italia per firmare con la nuova squadra (clicca qui per leggere)

8:42 - Stefan Posch è il secondo acquisto nel mercato invernale dell'Atalanta.

8:40 - Calciomercato Napoli: le due alternative last minute a Saint-Maximin (clicca qui per leggere)

8:35 - Visite mediche in corso con la Lazio per Reda Belahyane e Oliver Provstgaard. Sono loro gli ultimi due colpi in entrata del club biancoceleste definiti nella tarda serata di ieri.

8:15 - Ecco quanto riportato in merito a Saint-Maximin dall'edizione in edicola oggi del Corriere dello Sport: "Il prestito semestrale di Saint-Maximin, dicevamo, s’è complicato tremendamente. Anzi, ieri pomeriggio a un certo punto era considerato sfumato: problemi nella definizione dei documenti con l’Al-Ahli, saltando da un cavillo all’altro, tra scadenze e triangolazioni con il Fenerbahce, il club che tecnicamente controlla il giocatore avendolo preso a luglio a titolo temporaneo dall’Al-Ahli. Sabato anche il Fene aveva in qualche modo partecipato alla costruzione del labirinto, chiedendo un indennizzo per rinunciare al calciatore, ma poi il problema era stato risolto. Tanto che Mou non l’ha neanche convocato per la partita con il Rizespor".