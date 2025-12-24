Calciomercato Napoli, nuovo obiettivo dall'Utrecht: lo vuole mezza Europa!
Calciomercato Napoli, occhi su Souffian El Karouani
Calciomercato Napoli, ultimissime notizie: nuovi aggiornamenti in vista della sessione invernale di mercato, quando il Napoli proverà a sfruttare le occasioni che si presenteranno per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte.
Napoli su El Karouani
Il giornalista turco Ekrem Konur ha svelato su X l'interesse del Napoli per Souffian El Karouani, difensore marocchino classe 2000 che gioca con l'Utrecht, nel campionato olandese. Il calciatore sta attirando l'interesse di diversi club europei, con il West Ham in pole-position.
Tra le squadre interessate ad El Karouani, però, ci sarebbe anche il Napoli, in una lista completata da Marsiglia, Porto, AZ Alkmaar, PSV, Ajax, Brighton, Fulham, Hoffenheim, Eintracht Francoforte e Lazio. Insomma, sul giocatore c'è già mezza Europa ma il Napoli resta in lizza.