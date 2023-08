Lindstrom-Napoli, Sky annuncia: presto in Italia, accordo per 5+20 milioni! Tutti i dettagli

Il Napoli ha chiuso un nuovo acquisto in pochissime ore per l'arrivo di Jesper Lindstrom, talento esterno dell'Eintracht Francoforte. Accordo totale raggiunto con il club tedesco per l'arrivo in Serie A del calciatore danese.

Lindstrom

Calciomercato, Lindstrom Napoli: accordo sulle cifre

Napoli - Arrivano conferme da Sky Sport che cambia anche i dettagli dell'operazione per il trasferimento di Lindstrom al Napoli. Infatti, l'emittente nelle scorse ore aveva parlato di un accordo a cifre diverse per l'arrivo del giocatore in Italia.

Ora però ci siamo per l'arrivo di Jesper Lindstrom al Napoli. Il danese raggiungerà presto l'Italia secondo Sky Sport e andrà a firmare il contratto con la squadra di Aurelio De Laurentiis. Al momento un altro chiaro è arrivato dalla panchina di Lindstrom, che è rimasto fuori per tutti i 90 minuti del match dell'Eintracht Francoforte contro il Mainz.

Perché presto ci sarà il suo passaggio al Napoli. Cambiano le cifre dell'accordo finale e ci sarà un prestito di 5 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 20 (bonus compresi). Per il calciatore danese invece, si parla di un contratto fino al 2028 con stipendio a 2.3 milioni di euro a stagione per Lindstrom.