Besiktas e Fenerbahce già sognano Lukaku! CorSera: impossibile immaginarlo a Napoli per un altro anno

Ultime notizie SSC Napoli - Le stelle possono lasciare la Serie A. Ogni club ha i suoi tormenti. A Castel Volturno gli improperi di Antonio Conte sono tutti rivolti al suo ex pupillo, Romelu Lukaku, sempre arroccato ad Anversa senza permesso e di ritorno, pare, la prossima settimana dopo la gara con la Lazio. Ne parla il Corriere della Sera.

Lukaku fuori rosa?

Lo attenderà una multa e forse l’esclusione dalla rosa sino a fine stagione. “Impossibile immaginare una sua permanenza a Napoli fino alla scadenza del contratto nel 2027: i turchi del Besiktas e del Fenerbahce già ne sognano l’ingaggio. Presto per sapere chi lo sostituirà: piace molto Alajbegovic, attaccante esterno che ci ha fatto ammattire nella notte stregata di Zenica e che potrebbe diventare il nuovo Kvaratskhelia. Meglio comprarlo prima del Mondiale”