Bereszynski al Napoli e Zanoli alla Sampdoria, scambio di prestiti a gennaio. Secondo quanto riferisce Sky Sport, a conferma delle notizie circolate negli ultimi giorni, l'affare è ormai in via di definizione e non dovrebbero esserci problemi per la chiusura.

La trattativa sarà dunque formalizzata non appena lo consentiranno i tempi burocratici della sessione invernale di calciomercato. Nel frattempo, il Napoli è sulle tracce di Azzedine Ounahi.