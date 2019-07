AS - De Laurentiis, conference call durante la notte per James! Il Napoli potrebbe chiedere il pagamento a rate, c'è pure un bonus legato allo scudetto

Mercato Napoli- Il Napoli non vuole perdere altro tempo, è arrivato il momento di portare James Rodríguez in Italia. Il direttore sportivo del club azzurro, Cristiano Giuntoli, è attualmente a Madrid per chiudere la firma del colombiano e colmare il divario tra i due presidenti Florentino Perez e Aurelio De Laurentiis. Lo afferma l'edizione online di AS.

James-Napoli, la posizione dei club

Il Napoli continuerebbe a spingere per avere James in prestito con opzione di acquisto, ma il Real Madrid preferisce la possibilità di cedere il calciatore a titolo definitivo. Le voci relative all’Atletico Madrid hanno fatto sì che il Napoli decidesse di accelerare i tempi tecnici della trattativa

De Laurentiis, conference call per James

Secondo AS, il presidente De Laurentiis ha tenuto una conference call in nottata per definire gli ultimi dettagli in vista dell’incontro che si terrà oggi tra il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli e l’agente di James Rodriguez, Jorge Mendes.

Il Napoli sarebbe pronto ad offrire 42 milioni di euro più bonus (legati anche alla vittoria dello scudetto), ma non è da escludere che il club possa chiedere un pagamento rateizzato.

Il Napoli spera di far arrivare James Rodriguez a Dimaro-Folgarida tra il 20 ed il 23 luglio, mentre ad agosto potrebbe avvenire una presentazione al San Paolo.