Antonio Conte al Napoli, Chirico svela: "Ha incontrato tre volte ADL"

Calciomercato Napoli - Antonio Conte pronto a tornare di nuovo in Italia in panchina ad allenare la prossima stagione. Ci sarebbe però un indizio sulla prossima destinazione del tecnico italiano ed ex ct dell'Italia.

Calciomercato: Conte torna ad allenare in Italia

Nelle ultime ore si è parlato di un possibile accordo tra il Milan e Antonio Conte per la prossima stagione. Ma ad allontanare le voci del tecnico ex Juve e Inter per un passaggio in rossonero è stato il giornalista di fede juventina Marcello Chirico ai microfoni de Il Processo di Biscardi:

"A me risulta che Antonio Conte abbia incontrato per ben tre volte da vicino Aurelio De Laurentiis che lo voleva a Napoli. Invece non ha mai incontrato la dirigenza del Milan. Non so se andrà davvero in Lombardia nella prossima stagione".