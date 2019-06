Albiol addio, Gazzetta: troppo forte il suo desiderio di tornare in Spagna, lascerà un vuoto che presto verrà colmato

Dopo sei anni Raul Albiol si appresta davvero a salutare il Napoli. Come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Villarreal pagherà nelle prossime ore quanto dovuto per riportare a casa lo spagnolo (poco più di 4 milioni di clausola rescissoria) che lascerà la maglia azzurra alla quale si è molto legato:

"La sua assenza per infortunio è stata spesso pesante per il Napoli di Ancelotti e proprio Carletto lo ha rimarcato. Troppo forte però il desiderio di tornare in patria per Albiol, che dopo le visite mediche firmerà un triennale con il Villarreal e lascerà un vuoto che presto verrà colmato"