Affare Vertonghen, Gazzetta: il Napoli resta in attesa per capire se e quando è il momento giusto per affondare il colpo

Ultimissime notizie calcio - Il Napoli si prepara alla successione di uno dei suoi uomini più rappresentativi - Kalidou Koulibaly - con scelte oculate secondo la Gazzetta dello Sport:

“Jan Vertonghen, esperto centrale del Tottenham e della nazionale belga, è in scadenza di contratto. Trentatrè anni a fine mese, una certezza anche se con un ingaggio molto alto. Sembra che l’Inter sia in vantaggio, il Napoli resta in attesa per capire se e quando è il momento giusto per affondare il colpo. In più potrebbe essere sfruttata la carta Mertens, che non potrà che parlarne bene con il compagno e amico di nazionale”