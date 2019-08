Affare James, Il Mattino: De Laurentiis conferma l'offerta, ma c'è un segnale che lascia pensare all'esito peggiore

È bastato meno di un'ora al Bernabeu per far scoppiare l'amore tra James Rodriguez e il Real Madrid, e questo non può che essere un ulteriore intoppo nella strategia d'acquisto del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, come racconta l'edizione odierna de Il Mattino:

"Il club azzurro, in ogni caso, attende ancora un segnale: la posizione non è cambiata, se James è un esubero a Madrid, De Laurentiis conferma l'offerta che prevede il pagamento del lauto ingaggio per un anno. Il fatto che l'addio di Verdi sia stato bloccato (rifiutati 18 milioni dal Torino, anche la Fiorentina sta tentando l'assalto), è il segnale che il colombiano è destinato a non approdare in azzurro"