Primavera, Roma-Napoli 1-2 (3' Gambardella, 5' Raggioli, 67' Marchetti): i giallorossi accorciano le distanze | DIRETTA

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Il Napoli Primavera torna in campo per il campionato. Gli azzurri affrontano, oggi alle 13, allo stadio Tre Fontana, la Roma di Federico Guidi.

Ultime calcio Napoli, Il Napoli Primavera torna in campo per il campionato. Gli azzurri affrontano oggi, alle 13, allo Stadio Tre Fontane, la Roma di Federico Guidi.

Primavera, Roma-Napoli: la diretta testuale del match

68' - Cambio tra le fila del Napoli, fuori Camelio, dentro Torre

67' - Gol della Roma, i giallorossi accorciano le distanze con Marchetti, dopo un po' di confusione in area di rigore

61' - Cambio tra le fila del Napoli, dentro Genovese

52' - Gol annullato alla Roma, Maccaroni aveva siglato la rete che avrebbe riaperto tutto

45' - Via al secondo tempo

45' - Cambi tra le fila della Roma, fuori Mirra e Arena, dentro Lulli e Almaviva

45' + 2' - Fine primo tempo, azzurri avanti di due sui giallorossi

45' + 1' - Cartellino giallo Roma, ammonito Di Nunzio

45' - Sarà concesso 1 minuto di recupero

36' - Occasione Roma, Della Rocca prova ad accorciare le distanze, ma Ferrante non si fa sorprendere

33' - Cartellino giallo Napoli, ammonito Prisco

25' - Cartellino giallo Roma, ammonito Bah

22' - Il Napoli gestisce bene il pallone e non soffre praticamente in niente

14' - Occasione Roma, Litti ci prova con il sinistro, ma Ferrante si fa trovare pronto

7' - Gol annullato al Napoli, Raggioli aveva trovato il tris per gli azzurri e la doppietta personale, ma l'arbitro ferma tutto per un fuorigioco

5' -  Gol del Napoli, Caucci recupera un grande pallone nella metà campo della Roma, va verso la porta, dopodichè serve Raggioli che sigla la rete del raddoppio azzurro

3' - Gol del Napoli, Gambardella sblocca il match di testa, dopo un grande cross messo in mezzo: vantaggio azzurro

1' - Via al match!

Primavera, Roma-Napoli: come arrivano le due squadre al match

I partenopei arrivano alla sfida da un momento di crisi: dopo le due sconfitte di fila con Genoa e Lazio, la squadra di Rocco è chiamata a reagire. Il Napoli è in zona play-out, ma con un buon risultato in una trasferta dura come quella di Roma potrebbe svoltare in positivo la stagione azzurra.
 

La Roma non vive un buon momento: i giallorossi non vincono da quattro partite e, nell’ultima sfida, sono usciti sconfitti a Bergamo contro l’Atalanta. Nonostante ciò, la squadra di Guidi si trova quarta in classifica ed è a sole tre lunghezze dalla capolista Fiorentina.

Primavera, Roma-Napoli: le formazioni ufficiali del match

Di seguito le formazioni ufficiali del match:

  • Roma: De Marzi, Marchetti, Litti, Seck, Di Nunzio, Della Rocca, Bah, Arena, Nardini, Mirra, Maccaroni. Allenatore: sig. Federico Guidi. 
  • Napoli: Ferrante, Gambardella, Garofalo, De Chiara, Raggioli, Smeraldi, Prisco, Camelio, Caucci, Lo Scalzo, Olivieri. Allenatore: sig. Dario Rocco.
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