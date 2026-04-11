Primavera, Roma-Napoli 1-2 (3' Gambardella, 5' Raggioli, 67' Marchetti): i giallorossi accorciano le distanze | DIRETTA

Ultime calcio Napoli, Il Napoli Primavera torna in campo per il campionato. Gli azzurri affrontano oggi, alle 13, allo Stadio Tre Fontane, la Roma di Federico Guidi.

Primavera, Roma-Napoli: la diretta testuale del match

68' - Cambio tra le fila del Napoli, fuori Camelio, dentro Torre

67' - Gol della Roma, i giallorossi accorciano le distanze con Marchetti, dopo un po' di confusione in area di rigore

61' - Cambio tra le fila del Napoli, dentro Genovese

52' - Gol annullato alla Roma, Maccaroni aveva siglato la rete che avrebbe riaperto tutto

45' - Via al secondo tempo

45' - Cambi tra le fila della Roma, fuori Mirra e Arena, dentro Lulli e Almaviva

45' + 2' - Fine primo tempo, azzurri avanti di due sui giallorossi

45' + 1' - Cartellino giallo Roma, ammonito Di Nunzio

45' - Sarà concesso 1 minuto di recupero

36' - Occasione Roma, Della Rocca prova ad accorciare le distanze, ma Ferrante non si fa sorprendere

33' - Cartellino giallo Napoli, ammonito Prisco

25' - Cartellino giallo Roma, ammonito Bah

22' - Il Napoli gestisce bene il pallone e non soffre praticamente in niente

14' - Occasione Roma, Litti ci prova con il sinistro, ma Ferrante si fa trovare pronto

7' - Gol annullato al Napoli, Raggioli aveva trovato il tris per gli azzurri e la doppietta personale, ma l'arbitro ferma tutto per un fuorigioco

5' - Gol del Napoli, Caucci recupera un grande pallone nella metà campo della Roma, va verso la porta, dopodichè serve Raggioli che sigla la rete del raddoppio azzurro

3' - Gol del Napoli, Gambardella sblocca il match di testa, dopo un grande cross messo in mezzo: vantaggio azzurro

1' - Via al match!

Primavera, Roma-Napoli: come arrivano le due squadre al match

I partenopei arrivano alla sfida da un momento di crisi: dopo le due sconfitte di fila con Genoa e Lazio, la squadra di Rocco è chiamata a reagire. Il Napoli è in zona play-out, ma con un buon risultato in una trasferta dura come quella di Roma potrebbe svoltare in positivo la stagione azzurra.



La Roma non vive un buon momento: i giallorossi non vincono da quattro partite e, nell’ultima sfida, sono usciti sconfitti a Bergamo contro l’Atalanta. Nonostante ciò, la squadra di Guidi si trova quarta in classifica ed è a sole tre lunghezze dalla capolista Fiorentina.

Primavera, Roma-Napoli: le formazioni ufficiali del match



Di seguito le formazioni ufficiali del match: