Insigne-Pescara, le cifre dell'ingaggio: ecco quanto guadagnerà col club abruzzese

Lorenzo Insigne torna a giocare in Italia e ha scelto il Pescara, club abruzzese di Serie B, per un romantico ritorno dopo l’esperienza in MLS con il Toronto. Dopo mesi di attesa, l’ex attaccante del Napoli, autore di 122 gol sotto il Vesuvio, ha deciso di accettare la proposta del club adriatico, desideroso di ritrovare continuità e affetto dei tifosi.

Insigne al Pescara: stipendio e contratto

Il calciatore ha firmato un contratto di cinque mesi, che prevede uno stipendio di 300 mila euro più bonus legati alle prestazioni. Nel contratto è inserita anche un’opzione di rinnovo per un altro anno nel caso in cui il Pescara riuscisse a conquistare la salvezza in Serie B.

Insigne aveva diverse opzioni per il ritorno in Italia: tra queste, il Napoli, la Lazio con Maurizio Sarri, e appunto il Pescara. La svolta è arrivata lunedì 26 gennaio, quando l’accordo con il club abruzzese è stato definito.

Il presidente Daniele Sebastiani ha fortemente voluto l’arrivo di Insigne: “I rapporti con Lorenzo sono sempre stati ottimi, siamo felici di poterlo accogliere in squadra. La sua esperienza e qualità saranno fondamentali per la nostra stagione”.