UFFICIALE - Gevi Napoli Basket, arriva l'ala/centro Lever: "Emozionato per questa nuova avventura, non vedo l'ora"

Alessandro Lever è un nuovo giocatore della GEVI Napoli Basket. La Generazione Vincente Napoli Basket comunica di aver ingaggiato con un accordo biennale il giocatore Alessandro Lever.

Ala/Centro di 208 centimetri per 104 chili, è nato a Bolzano il 4 dicembre del 1998: cresciuto nelle giovanili della Piani Bolzano, approda a 16 anni nel vivaio della Pallacanestro Reggiana. In biancorosso, disputa tre stagioni giocando nei campionati Under 17, Under 18 e Under 20 Élite, ottenendo anche un titolo di vice-campione nazionale in quest’ultima categoria ed esordendo in Serie A.

Nel suo curriculum cestistico, anche diverse presenze nelle nazionali giovanili dalla Under 16 fino all’Under 20 e un bronzo agli Europei Under 18 in Turchia: dal 2017, decide di cogliere al volo la “sfida” di oltreoceano e di unirsi al gruppo delle antilopi di Grand Canyon University, college con cui ha giocato per quattro stagioni ed è stato inserito, nel 2020/2021, nel quintetto ideale della Western Athletic Conference.

Negli USA ha ben figurato, chiudendo la sua carriera accademica come secondo giocatore per presenze nella storia del college e terzo miglior marcatore: nel 2020/2021, ha viaggiato a 13.3 punti e 5.7 rimbalzi, con il 50.9% da due, il 37.8% nelle triple ed il 63.4% ai liberi.

Nelle ultime due stagioni è rientrato in Italia giocando con la Pallacanestro Trieste, dove nell'ultimo campionato ha ottenuto 6,7 punti di media, e 2,7 rimbalzi, tirando con il 50% da due, e con il 46,7 da tre.

Dichiarazione Alessandro Lever:

"Sono entusiasta ed emozionato di iniziare questa nuova avventura. Il calore dei tifosi di Napoli è ben conosciuto e non vedo l’ora di poterlo vivere in prima persona. Mi impegnerò al massimo e darò tutto me stesso per raggiungere gli obiettivi che la società si è prefissata. Ringrazio tutta la società, il DS Pedro Llompart e Coach Mili?i? per la fiducia riposta in me."