Quando Gasperini procurò 4 punti di sutura a Maradona: "Giorni bruttissimi, grande paura" | VIDEO

Gasperini può diventare il nuovo allenatore del Napoli, ma in pochi sanno che vi è un precedente in campo tra l'attuale allenatore dell'Atalanta e Diego Armando Maradona. Si tiene memoria delle più recenti offese contro un tifoso azzurro, ma c'è un altro precedente ancor più datato.

I fatti risalgono infatti a quando il tecnico era ancora un calciatore e un giorno incrociò proprio Il Pibe de oro. Giocava nel Pescara che affrontò in Serie A il Napoli per un 0-0 finale. Gara senza troppe emozioni, ma caratterizzata da un imprevisto per la leggenda argentina. Perché il Gasp in un contrasto di gioco ha dato un colpo - apparentemente involontario - a D10S procurandogli quattro punti di sutura alla bocca.

Quando Gasperini procurà 4 punti di sutura a Maradona

Una sbracciata che comunque non fermò Maradona che rimase in campo e rimosse i punto soltanto una settimana dopo. Quella gara segnò accuse pesantissime da parte dei napoletani verso Gasperini che nel post partita si giustificò dicendo: "I tifosi del Napoli mi accusano? Non credo, è stato uno scontro fortuito. Non penso sia stato nemmeno così violento. Sono cose che accadono in campo".

Anni più tardi, Gasperini ha raccontato che: "Ho fortuitamente fatto male a Maradona al labbro quando giocavo nel Pescara, ho passato dei giorni bruttissimi perché per loro è come San Gennaro. Ora lo racconto col sorriso". E ancora: "Per giorni i tifosi azzurri non mi fecero chiudere occhio, ricevetti insulti di ogni tipo: misi k.o. Maradona, un dio in terra. Sì, lo colpii con una manata, lui stramazzò al suolo, pieno di sangue: aveva una ferita al labbro che curarono poi con quattro o cinque punti di sutura. Una grande paura. Ma non lo feci apposta. Però, non me lo perdonarono facilmente i tifosi del Napoli"".