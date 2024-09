Politano oppure Neres? Da Conte è arrivato l'indizio di una tendenza

Ultime notizie SSC Napoli - Squadra che vince non si cambia, a maggior ragione dopo uno 0-4. Mancano ancora tre giorni a Juventus-Napoli, ma tra le righe delle dichiarazioni di Antonio Conte si può trarre sempre qualche indizio. Ad esempio, il terzo membro del terzetto offensivo con Romelu Lukaku e Khvicha Kvaratskhelia. Matteo Politano oppure David Neres?

I tre assist di Neres in poco più di mezz’ora di gioco su tre partite hanno lasciato l’acquolina in bocca ai tifosi, ma è tutta questione di applicazione, di intensità negli allenamenti. A spiegarlo è stato lo stesso Conte in conferenza prima di Cagliari:

"Dipende dai giocatori, non da me, dipende da ciò che dimostrano durante gli allenamenti: l'approccio, la volontà di mettersi in discussione. […] David ha fatto due spezzoni di partita e ha dato un grosso contributo, mi aspetto da lui e dai nuovi che entrino quanto prima nella nostra idea sapendo che c'è una fase offensiva e difensiva. Noi dobbiamo avere equilibrio"

È una questione che si riduce ai rientri difensivi, alla volontà già raccontata del volersi sporcare le mani. È anche qui che si concentra l’idea di Conte, una fase offensiva ed una difensiva. In questo aspetto, Matteo Politano negli anni è migliorato molto. E le heatmap tattiche mostrano come il prodotto del settore giovanile della Roma abbia nelle corde un certo lavoro difensivo di copertura, in aiuto a Mazzocchi. Quando Neres, Conte docet, entrerà “quanto prima nella nostra idea sapendo che c'è una fase offensiva e difensiva”, allora diventerà concreta l’idea di insidiare la maglia di Politano dal 1’. A meno di sorprese, sia chiaro.