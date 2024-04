Jonathan David non è Osimhen, che sia chiaro

Calciomercato Napoli - Jonathan David non è Victor Osimhen, che sia chiaro. A prescindere da tutto. A prescindere da quello che sarà il nuovo allenatore del Napoli, non è che se un attaccante arrivi dal Lille necessariamente debba avere caratteristiche simili. Anzi.

di Claudio Russo (@claudioruss)

In cosa Jonathan David è diverso da Victor Osimhen

Victor Osimhen è un attaccante dalle caratteristiche fisiche differenti da Jonathan David, ma è nel gioco con il pallone che i due prendono direzioni diverse: non sotto porta, dove David è più preciso di Osimhen (il 55,7% dei suoi tiri centra lo specchio, 1.76 contro 1.47), ma tirano in media nei 90 minuti lo stesso numero di volte (3.16 a 3.53 per Osimhen). È nel numero dei passaggi, nella partecipazione al gioco, che David è agli antipodi di Osimhen: i passaggi completati sono quasi il doppio, 17.9 a 9.2, così come quelli tentati, 22.1-13.7.

Molto più preciso (81% a 67.2%), ma anche distributore - la distanza totale media nei 90 minuti dei suoi passaggi arriva a 226.7 metri, Osimhen supera di poco i 106 metri -, e gestore con 31.5 palloni toccati di media ogni 90 minuti, con un numero superiore di tocchi nella zona centrale di campo (14.8 contro gli 8.91 di Osimhen). A sfavore di David i duelli aerei, dove l’atletismo di Osimhen arriva al 40,8% di duelli vinti mentre il canadese si ferma al 27% (20 su 54).

Jonathan David non è Victor Osimhen, ma sarebbe buffo vedere una coppia di giocatori che si scambia il posto non una, ma ben due volte all’interno della propria carriera. Perchè Jonathan nell’estate 2020 lascia il Gent e va al Lille (81 gol in 175 partite), a prendere il posto di quel Victor che lascerà il Napoli nell’estate 2024 (73 gol in 127 partite).

In allegato le statistiche in percentile fornite da Opta: l percentile è una soglia che indica quanti sono i giocatori migliori o peggiori rispetto al giocatore preso in esame. Un giocatore che si trova al 99 percentile per un dato indice ha solo l'1 percentile di giocatori migliori di lui in quel dato indice, in pratica per quell'indice è uno dei migliori.