Napoli calcio notizie. Christian Panucci è intervenuto ai microfoni Mediaset nel corso del post-partita di Napoli-Inter 0-1, finale di Supercoppa. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Vittoria sofferta per l’Inter, il Napoli ha resistito. La partita è stata cambiata dall’espulsione di Simeone, perché poi si è giocato in una sola metà campo. Per gli azzurri c’è grande rammarico, i rigori erano lì alla portata”.