Mazzarri a Mediaset: "Supercoppa? Crediamo alla vittoria, spero gli arbitri facciano del loro meglio! Su Kvaratskhelia e le assenze..."

Notizie calcio. Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sport Mediaset alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana contro la Fiorentina:

"Che significato deve avere la Supercoppa? Va onorata al meglio, dobbiamo far vedere quello di cui siamo capaci. E' un momento particolare, in questa competizione prestigiosa ci teniamo a fare bene.

Come sta la squadra? Lo vedremo. Io sono contento per l'ultima partita che abbiamo vinto in modo meritato facendo un buon calcio. Meritavamo di vincerla anche prima, però serviva una svolta come questa. Potrebbe darci fiducia.

Assenze? Bisogna cominciare a non pensare all'anno scorso e ali infortuni. Inutile piangersi addosso, dobbiamo svoltare e fare bene come nell'ultima gara.

Kvara? Deve ritrovare la brillantezza che aveva, poi tutto verrà in modo naturale. Quando si sbloccherà le cose andranno per il meglio, serve soltanto una scintilla.

Arbitri? Spero che facciano del loro meglio, ma non voglio parlare degli arbitri. Guardiamo avanti, speriamo di fare bene in questo torneo.

Favorita in questa competizione? Non si può dire, nelle partite secche tutto può accadere. L'importante è essere presenti in campo e far vedere che siamo una squadra che ci crede".