"Vesuvio erutta" in discoteca a Roma, furia Bob Sinclair: il gesto del dj | VIDEO

Ultime news - Ancora una volta, le note di "Freed from desire" si trasformano in un coro da stadio anti-Napoli in discoteca, facendo infuriare il noto dj Bob Sinclair.

Durante una serata in una discoteca a Roma, Bob Sinclair ha messo "Freed from desire", pensando di far scatenare e ballare tutta la sala. Sebbene ci sia riuscito, la versione da stadio con "Vesuvio erutta" ha preso il sopravvento sorprendendo lo stesso dj, visibilmente infastidito nel video: non appena ha sentito cantare a squarciagola quel coro invece delle parole esatte della sua cazone, ha chiaramente fatto cenno con le mani di togliere la canzone e ha detto: "Basta". Un gesto plateale in totale disaccordo con quello che stava accadendo. Clicca su play per guardare il video: