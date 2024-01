"Vaffanculo allo scudetto, noi vogliamo più rispetto", spunta il coro degli Ultras Napoli: "Vergognatevi!" | VIDEO

Ultime news SSC Napoli -Â Tifosi partenopei delusi allo Stadio Olimpico Grande Torino, dopo il ko per 3-0 in trasferta. Dopo il 3-0 granata hanno cominciato ad intonare cori contro la squadra e a lanciare fumogeni in campo. Dal settore ospiti, a fine gara con la squadra sotto la curva, gli ultras e i tifosi partenopei hanno intonato cori fra i quali:

"C'avete rotto il ca**o", "voi non siete napoletani, Napoli siamo noi”, “Vaffanculo allo scudetto, noi vogliamo più rispetto”,“De Laurentiis, de laurentiis, de laurentiis, noi vogliamo gente che lotta”, e infine: "Vergognatevi".