Cyril Ngonge è ancora infortunato, ma l'attaccante belga del Napoli sta continuando le terapie per tornare in campo il prima possibile. Già col Torino potrebbe rientrare nell'elenco dei convocati, altrimenti ci si aspetta di rivederlo contro il Barcellona in Champions League.

