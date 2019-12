Lo sfogo di Peppe Iodice sull'episodio di Mario Rui: "Mancavano 10 minuti e vi siete fermati? Siete da denuncia per alto tradimento! In tanti avevano fatto 850km" [VIDEO]

Ultimissime calcio Napoli - Mario Rui parte in contropiede al minuto 80 di Udinese-Napoli (sul risultato di 1-1) e nessun compagno lo segue. Furia dei tifosi del Napoli contro l'atteggiamento dei calciatori in un momento imbarazzante della storia del calcio Napoli. Arriva lo sfogo anche del noto comico Peppe Iodice sui social:

"Cioè...fatemi capire...voi vi siete fermati? Mancavano 10 minuti alla fine di una partita che dovevate vincere a tutti costi e voi vi siete fermati. Lo sapete che siete perseguibili di denuncia d’ALTO TRADIMENTO da parte di chi tifa e soffre per quella maglia che voi,fermi immobili, portate addosso. In quel momento non ve ne fotteva niente e si vede. In quel momento ed adesso è chiaro anche nei momenti prima e in quelli dopo. Muovetevi cazzo come si sono mossi quelli che da Napoli sono andati ad Udine (850 km) o quelli che fanno l’abbonamento a Sky e Dazn (che costa tanto) solo per vedere voi che correte. Voi non dovete solo vincere....voi dovete correre e sudare. A voi , a fine partita non deve restare asciutta nemmeno la mutanda. E invece voi VI SIETE FERMATI".