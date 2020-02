Malcuit ha svolto controlli a Villa Stuart: lo scatto con il prof. Mariani [FOTO]

Oggi Kevin Malcuit è stato a Villa Sturat per una visita di controllo dopo l'operazione. Ecco il messaggio sui social della clinica romana: "Kevin Malcuit ha svolto oggi i controlli con il prof Mariani dopo l’intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore sostenuto ad Ottobre. Ringraziamo Kevin per il gentile omaggio al Professore. In bocca al lupo Kevin"