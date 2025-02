Insulti per Mazzocchi a fine partita! I tifosi lo accusano sui social dopo Napoli-Udinese

?Ieri sera in occasione della partita di Serie A Napoli-Udinese il terzino napoletano Pasquale Mazzocchi è stato chiamato a giocare titolare per sostituire Spinazzola e Olivera, dal momento che entrambi gli esterni azzurri si sono infortunati nelle scorse settimane.

Non è stata certo la miglior prestazione di Mazzocchi, che non giocava titolare dallo scorso 15 settembre e che quest'anno ha collezionato appena 94 minuti di gioco. Per evitare un fallo laterale regala di fatto il pallone dell'1-1.

Oggi su Instagram il suo profilo Instagram è stato preso di mira da molti tifosi particolarmente scontenti della sua prestazione, che lo accusano di non essere all'altezza e lo invitano a lasciare il Napoli. Si tratta ovviamente di una minoranza rumorosa, che nulla può fare contro il grande legame che c'è tra Mazzocchi e la piazza partenopea.