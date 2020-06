Serie A - Torino, infortunio per Simone Verdi: lesione di primo grado al retto femorale

Serie A - Guai per il Torino. I granata, nelle ultime ore, hanno dovuto annunciare il grave infortunio di Daniele Baselli, che si è sottoposto all'intervento chirurgico per la rottura del legamento crociato. Ora, a subire un brutto infortunio è Simone Verdi, ex calciatore del Napoli. Problema muscolare per l'esterno d'attacco granata. E' arrivato il comunicato del club. Salterà diverse partite in vista della ripresa Serie A.

Simone Verdi

Serie A, Torino: Infortunio Simone Verdi

"Per quanto concerne il bollettino medico, Simone Verdi è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado al retto femorale sinistro. L’attaccante granata verrà valutato la prossima settimana con una nuova ecografia. In gruppo Meite, dopo il lavoro personalizzato degli ultimi giorni".

Tempi di recuperi Simone Verdi. Il calciatore dovrà stare fuori almeno 10/15 giorni per una lesione muscolare. Quasi sicuramente il calciatore sarà costretto a stare fuori per le prossime partite alla ripresa di Serie A contro Parma, Udinese, Cagliari e Lazio.