Lorenzo Lucca in maglia Napoli: primi scatti con la nuova casacca azzurra | FOTO

Ritiro Napoli Dimaro 2025 - È iniziata ieri in tarda serata la nuova avventura di Lorenzo Lucca. Il nuovo attaccante del Napoli, ufficializzato oggi dalla società, si sta già allenando in ritiro a Dimaro Folgarida, sotto gli ordini di mister Antonio Conte. Giunto in ritiro, infatti, si è subito messo a disposizione del nuovo allenatore e ha già abbracciato i nuovi tifosi giunti in massa in Trentino per la prima parte del ritiro estivo. Intanto, sui social della SSC Napoli, sono spuntate le prime foto di Lucca con la sua nuova casacca: sguardo fiero, maglia azzurra... "Lucca who's here".