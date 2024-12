Dove vedere Atalanta-Milan in Tv e streaming: non solo DAZN, c'è un altro modo

Dove vedere Atalanta-Milan in Tv e streaming: appuntamento venerdì 6 dicembre alle 20.45. Dopo Inter-Parma delle 18.30, andrà in scena il big match di Bergamo per un anticipo di fuoco che attirerà le attenzioni non solo dei rispettivi tifosi ma in generale di tutti gli appassionati in Italia.

Per la Dea una vittoria significherebbe sorpassare momentaneamente il Napoli in vetta; per il Diavolo è quasi un'ultima chiamata con una sconfitta che sarebbe una condanna considerando l'attuale classifica e le ambizioni rossonere. Dunque dove vedere Atalanta-Milan in Tv e streaming?

Dove vedere Atalanta-Milan in Tv?

Dove vedere Atalanta-Milan in Tv? Ovviamente la prima risposta è DAZN, poiché l'emittente streaming detiene fino al 2029 i diritti per tutte e 10 le partite di ogni turno. Motivo per cui Atalanta-Milan sarà ovviamente su DAZN. Ma non solo lì.

La gara rientra infatti anche tra i 3 mach che a questo giro rientrano nel palinsesto Sky, motivo per cui Atalanta-Milan sarà anche su Sky per la felicità di chi ha l'abbonamento.

Dove vedere Atalanta-Milan in streaming

Dove vedere Atalanta-Milan in streaming? Giocoforza c'è una doppia possibilità anche on line. Non solo su DAZN ma anche Sky che si traduce in SkyGo o NOW.